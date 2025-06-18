«Балтика» в первом контрольном матче встретится с «Зенитом-2» 22 июня

В воскресенье, 22 июня, калининградская «Балтика» проведёт первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Светлогорске. Соперником будет санкт-петербургский «Зенит-2». Начало встречи — в 13:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что встреча пройдёт со зрителями по предварительной регистрации.

В прошлом сезоне-2024/2025 «Балтика» стала победителем Мелбет Первой лиги и заработала повышение в классе. В предстоящем сезоне команда выступит в Российской Премьер-Лиге. «Зенит-2» возглавляет турнирную таблицу группы 2 дивизиона «Б» Леон Второй лиги.