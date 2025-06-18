Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Гунько возглавил тульский «Арсенал»

Дмитрий Гунько возглавил тульский «Арсенал»
Аудио-версия:
Комментарии

На пост главного тренера тульского «Арсенала» назначен Дмитрий Гунько. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Дмитрий Гунько хорошо известен российским болельщикам. Тренерскую карьеру начинал в «Спартаке», где долгое время возглавлял дубль столичного клуба и отвечал за развитие молодёжного футбола. Дмитрий Иванович трижды приводил красно-белых к золотым медалям молодёжного первенства. В 2014 году руководил основным составом «Спартака».

В 2020 году возглавлял подмосковные «Химки». Последние пять лет трудился в чемпионате Армении. В 2022 году Дмитрий Гунько подписал контракт с клубом «Урарту», а в сезоне-2022/2023 сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок Армении и став лучшим тренером страны. Отметим, что во время игровой карьеры Дмитрий Гунько с 2001 по 2003 год выступал в «Арсенале», провёл 71 матч и забил два мяча.

Приветствуем Дмитрия Ивановича в нашем клубе, желаем успешной работы и побед с «Арсеналом»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги «Арсенал» занял 10-е место. Команда набрала 41 очко за 34 матча.

Материалы по теме
«Футбол в России — не только в пределах МКАД». Олимпийский чемпион — о наболевшем
Эксклюзив
«Футбол в России — не только в пределах МКАД». Олимпийский чемпион — о наболевшем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android