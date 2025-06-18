Кирилл Гоцук попрощался с болельщиками «Пари Нижний Новгород»

Защитник Кирилл Гоцук обратился к болельщикам «Пари Нижний Новгород» после объявления об уходе футболиста из клуба.

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32-летний Кирилл Гоцук выступал за «Пари Нижний Новгород» с 2020 года. Об уходе футболиста из клуба было объявлено сегодня, 18 июня. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Кирилл Гоцук провёл 25 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на его счету четыре игры и два гола в Фонбет Кубке России. Ранее «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по решению исполкома РФС, заменив подмосковные «Химки».