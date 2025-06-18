Александр Довбня рассказал, как оказался в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня высказался о своём переходе в стан красно-белых из «Шинника».

— Расскажите о своём переходе из «Шинника» в «Спартак». Как это было?

— Вышли люди из руководства «Спартака» и сказали, что есть интерес. Да, переход из ФНЛ в топ-команду Премьер-Лиги — это большая редкость, но я уже долго в футболе: играл и в Премьер-Лиге, и в ФНЛ. Поэтому многие тренеры и руководители меня знают. Я думаю, именно это сыграло большую роль, — приводит слова Довбни сайт академии Spartak City Football.

Александр Довбня присоединился к красно-белым прошлым летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.