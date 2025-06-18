Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челябинск» сыграет с «Волгарём» в стыковых матчах за право на участие в Первой лиге

В среду, 18 июня, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение о проведении стыковых матчей за право на участие в сезоне-2025/2026 Мелбет Первой лиги. «Челябинск» сыграет с астраханским «Волгарём».

«Определить следующий состав участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона-2025/2026 годов:

АНО «ФК «Челябинск»;

АНО «СФК «Волгарь».

Поручить президенту/генеральному секретарю РФС, с учётом мнения ФНЛ, утвердить даты и время проведения стыковых (переходных) матчей между командами АНО «ФК «Челябинск» и АНО «СФК «Волгарь», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

«Челябинск» занял первое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги по итогам первого этапа сезона-2024/2025. «Волгарь» по итогам второго этапа стал четвёртым, однако ранее появилась информация, что занявший третье место пятигорский «Машук-КМВ» не смог получить соответствующую лицензию.