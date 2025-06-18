Генсекретарь РФС: все клубы РПЛ предоставили гарантии, что будут стабильно существовать

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заверил, что все клубы Российской Премьер-Лиги предоставили необходимые гарантии, что они будут стабильно существовать в течение предстоящего сезона-2025/2026 чемпионата России. Ранее по решению бюро исполкома РФС «Пари Нижний Новгород» заменил в РПЛ подмосковные «Химки», которым было отказано в выдаче лицензии для участия в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Все клубы предоставили достаточные гарантии того, что они будут стабильно существовать в течение сезона. Вы должны понимать, что при всём при этом могут происходить ситуации, когда внутри даже подписанных соглашений и договоров какие‑то спонсоры могут, например, отказываться от выполнения своих обязательств, прекращать договоры. И это будет приводить к тому, что клубы могут находиться в ситуации в том числе снятия с соревнований. Такое возможно.

Повторюсь, например, существует компания, у неё всё хорошо, потом что‑то произошло, арендодатель поднял арендную плату, банк не выдал новый кредит, ещё повысили ставки, и компания принимает решение свою деятельность приостановить, становится невыгодной. Футбол не оторван от других отраслей экономики, он не существует в каком‑то идеальном финансовом мире, где всегда всё хорошо, сколько хочешь денег, столько у тебя есть. Это не так.

Любые субъекты футбола должны соизмерять свои траты со своими возможностями и так далее, не покупать больше игроков, чем нужно, вовремя продавать их, не устраивать гонки заработных плат. Это сложный процесс, нужно заинтересовывать спонсоров, чтобы они не уходили, а наоборот, приходили в клуб. Надо для этого работать с болельщиками, с инфраструктурой. Это огромный процесс, которым клубы и лига занимаются. Но всё равно даже внутри этого процесса, как бы хорошо он у вас ни был отлажен, могут происходить ситуации, когда какие‑то клубы по каким‑то причинам снимаются. И они, насколько я знаю, могут происходить в том числе и в этом межсезонье.

Как с «Форте»? Да», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».