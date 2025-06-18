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Майсторович: жалко, что «Динамо» не выиграло чемпионство с Личкой

Майсторович: жалко, что «Динамо» не выиграло чемпионство с Личкой
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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался об уходе чешского специалиста Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых. Он признался, что о Личке останутся лишь хорошие воспоминания.

«Вспоминая уход Лички, могу сказать, что это футбол, тут так бывает. Жалко, что с ним мы не выиграли чемпионство. Запомню его хорошим тренером», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Майсторович выступает за московский клуб с 2023 года, в минувшем клубном сезоне на его счету 11 встреч и один гол во всех турнирах. В официальных матчах серб не играет с сентября 2024 года из-за травмы.

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