Футбольный клуб «Химки» прекратил своё существование, о чём сообщает официальная пресс-служба красно-чёрных. Ранее в клубе возникли финансовые проблемы и долги, из-за которых «Химки» не получили лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ.

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде.

«Химки» — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ.

Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.

Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам. Вы были и остаётесь частью клуба. Без вас «Химок» не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда», — написала пресс-служба клуба.