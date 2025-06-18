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Лаутаро Мартинес высказался об условиях на клубном чемпионате мира

Лаутаро Мартинес высказался об условиях на клубном чемпионате мира
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после матча на клубном чемпионате мира с мексиканским «Монтерреем» отметил недостатки поля на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

«Мы хорошо справились, поле было немного сухим, и нам было трудно перемещать мяч. Я также играл здесь на Кубке Америки, и это было то же самое. Нам нужно адаптироваться к этому. Я доволен первым матчем», – приводит слова Мартинеса Tuttosport.

Игра между «Монтерреем» и «Интером» закончилась со счётом 1:1. Аргентинец забил единственный гол своей команды, сравняв счёт после гола Серхио Рамоса с углового. Следующий матч «Интер» проведёт с японским «Урава Ред Даймондс» 21 июня.

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