Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев: Марио Фернандес будет при деле — у него будут учиться

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном переходе бывшего защитника сборной России Марио Фернандеса в московское «Торпедо». Ранее сообщалось, что Фернандес находится на просмотре в команде.

«Марио Фернандес прикипел к России. Уж больно часто он её вспоминает. Его же хочет клуб, команда, которая вышла в РПЛ. Значит, видят в нём усиление. Если ошибутся, то это будет большой проблемой. Но я знаю профессиональные качества Марио. Думаю, в «Торпедо» он будет при деле. Он не хуже всех тех, кто есть в команде. Футболисты ещё будут у него учиться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.