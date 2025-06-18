Колыванов: если Марио Фернандес наберёт форму, поможет «Торпедо» закрепиться в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе бывшего защитника сборной России Марио Фернандеса в московское «Торпедо». Ранее сообщалось, что Фернандес находится на просмотре в команде.

«Сложно сказать, в каком физическом состоянии Марио. Игроком-то он был хорошим. Он был одним из лидеров, особенно в ЦСКА. В «Зените» не так много играл, в деле его практически не видели. Но если наберёт хорошую форму, поможет «Торпедо» закрепиться в РПЛ. В «Зените» же у него был лишний вес. Если приведёт себя в порядок, то всё должно быть хорошо. Главное, чтобы было желание играть на хорошем уровне. Для «Торпедо» это неплохой трансфер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.