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Колыванов: если Марио Фернандес наберёт форму, поможет «Торпедо» закрепиться в РПЛ

Колыванов: если Марио Фернандес наберёт форму, поможет «Торпедо» закрепиться в РПЛ
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе бывшего защитника сборной России Марио Фернандеса в московское «Торпедо». Ранее сообщалось, что Фернандес находится на просмотре в команде.

«Сложно сказать, в каком физическом состоянии Марио. Игроком-то он был хорошим. Он был одним из лидеров, особенно в ЦСКА. В «Зените» не так много играл, в деле его практически не видели. Но если наберёт хорошую форму, поможет «Торпедо» закрепиться в РПЛ. В «Зените» же у него был лишний вес. Если приведёт себя в порядок, то всё должно быть хорошо. Главное, чтобы было желание играть на хорошем уровне. Для «Торпедо» это неплохой трансфер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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