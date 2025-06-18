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Генич отреагировал на новость о закрытии «Химок»

Генич отреагировал на новость о закрытии «Химок»
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Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на новость о закрытии футбольного клуба «Химки». В бытность футболистом Генич выступал за подмосковную команду.

«Жаль… Практически родной клуб для меня. Зато остался лучшим бомбардиром «Химок» в Кубке России… Ээээхххх…», — написал Генич в своём телеграм-канале.

24 мая РФС официально отказал подмосковному клубу в получении лицензии для выступлений в следующем сезоне Премьер-Лиги. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил требование клуба допустить его до соревнований. В этот же день «Химки» официально сообщили, что пропустят сезон РПЛ-2025/2026.

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