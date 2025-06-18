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Президент РПЛ Алаев рассказал, когда планируется публикация календаря нового сезона

Президент РПЛ Алаев рассказал, когда планируется публикация календаря нового сезона
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Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев рассказал, что календарь нового сезона чемпионата России планируется опубликовать до конца недели. Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на выходные 19-20 июля.

«Изначально я ставил ориентир — месяц до старта, но решение по составу участников затянулось. Мы работаем, в самые ближайшие дни должен быть свёрстан календарь. Думаю, до конца недели опубликуем попарное расписание», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Ранее по решению бюро исполкома РФС «Пари Нижний Новгород» заменил в РПЛ подмосковные «Химки», которым было отказано в выдаче лицензии для участия в высшем дивизионе чемпионата страны.

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