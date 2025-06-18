Президент РПЛ Алаев рассказал, когда планируется публикация календаря нового сезона

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев рассказал, что календарь нового сезона чемпионата России планируется опубликовать до конца недели. Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на выходные 19-20 июля.

«Изначально я ставил ориентир — месяц до старта, но решение по составу участников затянулось. Мы работаем, в самые ближайшие дни должен быть свёрстан календарь. Думаю, до конца недели опубликуем попарное расписание», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Ранее по решению бюро исполкома РФС «Пари Нижний Новгород» заменил в РПЛ подмосковные «Химки», которым было отказано в выдаче лицензии для участия в высшем дивизионе чемпионата страны.