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«Эспаньол» объявил об уходе голкипера Гарсии после выплаты отступных

«Эспаньол» объявил об уходе голкипера Гарсии после выплаты отступных
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Испанский голкипер Жоан Гарсия покинул «Эспаньол». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что были выплачены отступные в размере € 25 млн. Ранее сообщалось, что вратарь близок к переходу в «Барселону». Планируется, что футболист подпишет контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный на шесть лет. Презентация Жоана Гарсии в качестве футболиста «Барселоны», вероятно, состоится в пятницу, 20 июня.

В завершившемся сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 24-летний Жоан Гарсия провёл 38 матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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