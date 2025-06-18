Андрей Ещенко утверждён на посту главного тренера «Кубани»

На пост главного тренера краснодарской «Кубани» назначен Андрей Ещенко. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Андрей Ещенко — новый главный тренер профессионального футбольного клуба «Кубань»!

В тренерском штабе клуба произошли изменения, новым главным тренером команды стал Андрей Олегович Ещенко. Андрей Ещенко ранее занимал пост исполняющего обязанности главного тренера нашей команды.

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» желает Андрею Олеговичу удачи и успехов в работе с жёлто-зелёными!» — написано в заявлении клуба.

По итогам второго этапа сезона-2024/2025 Леон Второй лиги «Кубань» заняла восьмое место в группе «Золото» дивизиона «А». Таким образом, в новом сезоне команда будет выступать в группе «Серебро».