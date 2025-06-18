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Transfermarkt повысил рыночную стоимость российского вратаря Никиты Хайкина до € 2 млн

Transfermarkt повысил рыночную стоимость российского вратаря Никиты Хайкина до € 2 млн
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Информационный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков норвежской Элитсерии, зафиксировав подорожание русского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Стоимость вратаря подросла с начала года на € 200 тыс., в итоге составив € 2 млн. В прошедшем сезоне Хайкин сыграл в 30 матчах чемпионата Норвегии, в 12 из которых отыграл «на ноль», и дошёл до полуфинала Лиги Европы.

Российский голкипер вошёл в тройку самых дорогих вратарей Элитсерии. Выше него были оценены только Сандер Тангвик из «Русенборга» и Джонатан Фишер, выступающий за «Фредрикстад ФК». Оба голкипера стоят € 3,5 млн.

При этом двое одноклубников Никиты Хайкина попали в пятёрку самых дорогих игроков Элитсерии – нападающий Каспер Хёг со стоимостью € 8 млн и защитник Фредрик Шёвольд, оценённый в € 7 млн.

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