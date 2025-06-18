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Червиченко: возрождение «Химок» обязательно будет, сейчас клуб выбрал вес не по себе

Червиченко: возрождение «Химок» обязательно будет, сейчас клуб выбрал вес не по себе
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Экс-президент «Химок» Андрей Червиченко отреагировал на новость о закрытии подмосковного футбольного клуба.

«Если о таких ситуациях, как с «Химками», печалиться, настроение никогда не поднимется. Ничего смертельного не произошло — «Сатурн» тоже канул в Лету. «Химки» не по себе вес выбрали, надорвались. С Химками вообще какая-то беда — и баскетбольный клуб обанкротился. Ну начнут с любительской или Второй лиги, как «Алания», «Ротор», зарегистрируют новый клуб и пойдут с чистого листа снова выходить в Премьер-Лигу. Может быть, найдётся кто готов тратить на это деньги.

Возрождение «Химок» обязательно будет. Тут вопрос, какой консенсус найдут новые желающие с местными властями. Всегда можно кого-то приманить хорошей тренировочной инфраструктурой — поля, запасные стадионы, вроде «Родина» у них ещё есть. Инфраструктура богатая, на эту приманку всегда можно ловить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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