«Балтика» согласовала трансфер форварда «Арды» Оффора

«Балтика» договорилась о трансфере центрального нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Калининградцы заплатят за игрока около € 1 млн.

В минувшем сезоне Оффор провёл за «Арду» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.

Оффор выступает на позиции центрального нападающего. Его рост — 192 сантиметра. Ведущая нога — правая.