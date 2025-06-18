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«Балтика» согласовала трансфер форварда «Арды» Оффора

«Балтика» согласовала трансфер форварда «Арды» Оффора
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«Балтика» договорилась о трансфере центрального нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Калининградцы заплатят за игрока около € 1 млн.

В минувшем сезоне Оффор провёл за «Арду» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.

Оффор выступает на позиции центрального нападающего. Его рост — 192 сантиметра. Ведущая нога — правая.

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