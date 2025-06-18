Созин: когда со сборной России снимут бан — Карпин выберет не её, а «Динамо»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о совмещении должностей Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо».

«Нездоровая обстановка с назначением в «Динамо» и совмещением – это не даёт покоя футбольной общественности. «Динамо» – это вызов для Карпина, клуб, который давно без титулов. А у Карпина их вообще нет. Ему, может, они и не нужны, но клубу и болельщикам – да. Ответственность теперь другая, это уже не «Ростов», где надо было не вылететь, воспитать игроков для сборной и просто показывать приятный футбол.

Совмещать спокойно у него не получится. Бан, учитывая, как всё меняется в мире, могут снять в любой момент. И сборную допустят. И тогда, я уверен, Карпин выберет «Динамо», а не сборную. И пускай он и работает в клубе – это правильно в его положении. Ведь эти три года в сборной он отработал хорошо, были и непростые матчи, команда не развалилась и даже развивалась. Но то, что происходит сейчас, надо прекратить. Отпустите Карпин из сборной России, найдите национальной команде свободного, опытного тренера – в России это не проблема. Это сразу снимет все вопросы – про заговор, о котором говорит Карпин, про оправдания этому…

Это просто нездоровая обстановка, которая вредит всем. А РФС, который то против, то за совмещение, ведёт себя непоследовательно. Пускай у сборной будет только свой тренер, а у Карпина – победы в «Динамо». С этим ему можно только пожелать удачи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».