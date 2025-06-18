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«Оренбург» объявил о заключении соглашения с новым техническим партнёром

«Оренбург» объявил о заключении соглашения с новым техническим партнёром
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Российский бренд по производству спортивной экипировки PRIMERA стал техническим партнёром «Оренбурга». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Начало сотрудничества с молодым российским брендом PRIMERA — важный шаг для «Оренбурга», который является продолжением обновления образа клуба, начатого с презентации нового логотипа. Наши компании очень многое объединяет — как и PRIMERA, мы хотим быть яркими, современными, отличающимися от других, в этом смысле наше сотрудничество абсолютно неслучайно.

Начиная с летних сборов 2025 года, основная команда ФК «Оренбург», а впоследствии и другие команды клубной структуры, будут экипированы в продукцию нашего нового партнёра, а в июле мы презентуем новую игровую форму, сделанную PRIMERA специально для нашего клуба, в которой «Оренбург» будет выступать в сезоне-2025/2026», — сказал президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин.

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