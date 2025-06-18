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В Москве состоится корпоративный турнир «Игры лидеров»

В Москве состоится корпоративный турнир «Игры лидеров»
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Организационный комитет XII Премии «Спорт и Россия» делится деталями проведения Корпоративного турнира «Игры лидеров», который пройдёт 20 июля 2025 года на стадионе «Авангард» (ш. Энтузиастов, 33, стр. 4).

Фото: Пресс-служба Программы «Спорт и Россия»

Турнир проводится в рамках программы «Спорт и Россия», где «Чемпионат» выступает в роли генерального информационного партнёра. Мероприятие станет ярким событием летнего спортивного календаря для представителей бизнеса, СМИ и спортивного сообщества. В соревнованиях примут участие корпоративные команды ведущих компаний России, для которых спорт — это часть корпоративной культуры и эффективный инструмент построения команды.

«Чемпионат» – выступает в роли генерального информационного партнёра Премии и Форума «Спорт и Россия».

В турнире уже подтвердили участие команды от следующих организаций:

  • АКРОН Холдинг
  • BBLSLegrushka
  • АстраЗенека. Россия. Евразия
  • AXENIX
  • Чемпионат.сом
  • и другие

Формат проведения:

  • В турнире участвуют 16 команд, чтобы каждый смог почувствовать конкуренцию и дух настоящего соперничества.
  • Состав команды: 5 полевых игроков + 1 вратарь. Оптимальное количество, при котором матчи остаются насыщенными на моменты и такими же лёгкими и непринуждёнными к просмотру.
  • Количество запасных игроков не ограничено. Причина, по которой любая команда всегда сможет оставаться в своей пиковой форме.
  • Матчи проходят по упрощённым правилам мини-футбола, что исключает долгие розыгрыши и повышает зрелищность турнира.
  • В плей-офф матчи играются на выбывание до определения победителя. Именно поэтому интрига и эмоции будут преследовать зрителей и игроков до финального свистка.

Турнир пройдёт в два этапа: групповой, который пройдёт по круговой системе и плей-офф, где команды будут сражаться на выбывание.

Целями турнира заявлены:

  • Популяризация здорового образа жизни в корпоративной среде.
  • Формирование позитивной корпоративной культуры через спорт.
  • Развитие коммуникаций между представителями бизнеса, медиа и спортивного сообщества.
  • Расширение партнёрских связей в неформальной обстановке.

«Корпоративный турнир «Игры лидеров» — это отличная возможность для компаний показать силу командного духа, лидерские качества и корпоративное единство вне офисных стен. Такие турниры способствуют развитию культуры спорта в бизнес-среде и помогают формировать прочные партнёрские связи», — отмечает Александр Иванов, основатель «Friends League» и @footbollvmoskve, соорганизатор турнира «Игры лидеров».

Следите за новостями турнира и Премии «Спорт и Россия» на официальных ресурсах.

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