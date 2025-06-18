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«Барселона» сообщила о переходе голкипера Гарсии из «Эспаньола»

«Барселона» сообщила о переходе голкипера Гарсии из «Эспаньола»
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Испанский голкипер Жоан Гарсия стал игроком «Барселоны». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«ФК «Барселона» активировал опцию об отступных игрока Жоана Гарсии. Сумма отступных составила € 25 млн плюс потребительские расходы.

В эту пятницу игрок подпишет контракт с клубом на следующие шесть сезонов, до 30 июня 2031 года, на частной церемонии в офисе ФК «Барселона», — написано в заявлении клуба.

В завершившемся сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 24-летний Жоан Гарсия провёл 38 матчей за «Эспаньол». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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