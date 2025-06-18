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Тебас: моя цель — сделать так, чтобы больше не было клубного чемпионата мира

Тебас: моя цель — сделать так, чтобы больше не было клубного чемпионата мира
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался о клубном чемпионате мира. Также он признался, что не собирается смотреть соревнования.

«Моя цель – ликвидировать его, чтобы больше не было клубных чемпионатов мира. Нет необходимости в ещё одном соревновании. В мире аудиовизуальных прав больше нет денег. Нам нужно поддерживать экосистему и устойчивость футбола.

Я его не смотрю. Вчера я немного посмотрел «Челси», и мне показалось, что это летний товарищеский матч. Я не заметил никакой интенсивности за те 25 минут, что смотрел игру», – цитирует Тебаса Sport.es

Кроме этого, президент Ла Лиги ответил, что пока не ясно, перенесут ли старт чемпионата Испании, если «Реал» или «Атлетико» дойдут до финальных стадий клубного чемпионата мира.

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