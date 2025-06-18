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Маричаль: по первым дням видно, что Карпин любит очень интенсивные тренировки

Маричаль: по первым дням видно, что Карпин любит очень интенсивные тренировки
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль оценил первые тренировки с Валерием Карпиным. О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России.

«Уже по первым дням видно, что наш новый тренер любит очень интенсивные тренировки, его требования очень высокие. От игроков он требует максимальной самоотдачи, концентрации и нацеленности на борьбу. Также Валерий Карпин – сторонник строгой дисциплины во всём: и в плане питания, и в плане восстановления», — приводит слова Маричаля официальный сайт «Динамо».

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