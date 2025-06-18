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ФИФА рассматривает вариант наказания Израиля по аналогии с Россией

ФИФА рассматривает вариант наказания Израиля по аналогии с Россией
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант наказания Израиля за открытые боевые действия против Ирана. Так, футбольная организация может разрешить легионерам, выступающим в чемпионате Израиля, без какой-либо финансовой компенсации приостанавливать контракты с местными клубами, сообщает издание One.

Ранее, в 2022 году аналогичное наказание было применено к российским клубам после обострения конфликта на Украине. Подразумевалось, что возможность разрывать контракты с местными клубами поможет обеспечить индивидуальную безопасность иностранных футболистов.

Стоит отметить, что, помимо упомянутого наказания, Россию также отстранили от международных турниров. Израильские команды пока не отстранены от европейских соревнований.

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