Названы соперники «Оренбурга» по контрольным матчам на летнем сборе

«Оренбург» проведёт три контрольные встречи на предсезонных сборах. Об этом информировала пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что с 21 июня «Оренбург» четыре недели проведёт на базе стадиона «Родина» в подмосковных Химках.
Расписание контрольных матчей «Оренбурга» на сборе (время — московское):
28 июня, 16:00. «Оренбург» — «Муром»;
6 июля, 17:30. «Оренбург» — «СКА-Хабаровск».
«12 июля нас ожидает ещё один спарринг, о сопернике будет сообщено дополнительно. О трансляциях также будет сообщено дополнительно», — написано в публикации клуба.
В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занял 15-е место и опустился в Мелбет Первую лигу.