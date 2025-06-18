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Названы соперники «Оренбурга» по контрольным матчам на летнем сборе

Названы соперники «Оренбурга» по контрольным матчам на летнем сборе
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«Оренбург» проведёт три контрольные встречи на предсезонных сборах. Об этом информировала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что с 21 июня «Оренбург» четыре недели проведёт на базе стадиона «Родина» в подмосковных Химках.

Расписание контрольных матчей «Оренбурга» на сборе (время — московское):

28 июня, 16:00. «Оренбург» — «Муром»;
6 июля, 17:30. «Оренбург» — «СКА-Хабаровск».

«12 июля нас ожидает ещё один спарринг, о сопернике будет сообщено дополнительно. О трансляциях также будет сообщено дополнительно», — написано в публикации клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занял 15-е место и опустился в Мелбет Первую лигу.

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