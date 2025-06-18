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«Крылья Советов» объявили о выходе из отпуска. В расположение клуба приехали 9 футболистов

«Крылья Советов» объявили о выходе из отпуска. В расположение клуба приехали 9 футболистов
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«Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о выходе из отпуска. Команда приступила к подготовке к новому сезону под руководством Магомеда Адиева.

Отмечается, что из основной команды на сборы прибыли лишь девять футболистов: Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин и Владислав Шитов.

Ещё 12 игроков «Крылья Советов» пригласили из своего дубля. Однако самарский клуб анонсировал, что в конце текущей недели в расположение клуба приедут три легионера: Доминик Ороз, Фернандо Костанца и Томас Галдамес. Что касается Ивана Сергеева, то он получил дополнительный отпуск после игры за сборную России и прибудет в команду на следующей неделе.

В июле к «Крыльям» присоединятся футболисты, вернувшиеся из аренды: Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Артём Соколов, Расиль Асайдулин, Никита Першин.

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