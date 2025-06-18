38-летний вратарь «Спартака» Довбня рассказал, как сохраняет молодость духа

Голкипер «Спартака» Александр Довбня ответил на вопрос, благодаря чему удаётся сохранять молодость духа и мотивацию.

— Вы говорили, что в душе вам 24 года. Что помогает сохранять молодость духа и мотивацию?

— Любовь к футболу. Только она. Если ты его действительно любишь, искренне любишь, ты все силы отдаёшь. У меня до сих пор всё те же эмоции, как в детстве, когда я выходил играть во двор. Я считаю, что это не должно никуда уходить.

— СМИ пишут, что вы отвечаете за атмосферу в команде. Расскажите, как это проявляется?

— Да никак. Обычное явление. Обычный Александр Вячеславович Довбня. Просто всегда был весёлым, — приводит слова Довбни сайт академии Spartak City Football.