Экс-капитан «Химок» Тихий отреагировал на прекращение существования клуба

Экс-капитан «Химок» Дмитрий Тихий отреагировал на новости о закрытии подмосковного клуба. О том, что красно-чёрные прекратили своё существование, было официально объявлено сегодня, 18 июня.

«Жаль, что так произошло с «Химками». Жаль сотрудников и болельщиков. Конечно, ребят, которые выполнили задачу. «Химки» — клуб с историей, кто бы что ни говорил. Когда люди говорят, что этот клуб никому не нужен, они думают о ребятах в школе? О ребятах, которые стремятся попасть в первую команду, у которых есть мечта?.. Наверняка нет. К этому событию можно относиться только с сожалением.

Дай бог, чтобы «Химки» вернулись хотя бы на тот же уровень. Хотелось бы, чтобы клуб существовал. Поживём — увидим», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.