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«Химки» не выплатили долги по зарплате до приостановления деятельности

«Химки» не выплатили долги по зарплате до приостановления деятельности
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Подмосковные «Химки», объявившие о приостановлении своей деятельности, о чём официально сообщает пресс-служба клуба, не закрыли долги по зарплате футболистов. Данную информацию озвучил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

«Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности», – приводит слова Зотова ТАСС.

28 мая «Химкам» было отказано в апелляции по поводу непрохождения клубом лицензирования для выступления в Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев.

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