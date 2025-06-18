Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с санкт-петербургским клубом. Он признался, что мыслями уже находится в следующем сезоне.

— Какие эмоции от продления контракта? Как всё прошло?

— Всё произошло буквально «на флажке». Я рад, конечно, но сейчас уже все мысли о предстоящем сезоне, о возвращении титула, — приводит слова Михаил Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Кержаков не принял участия ни в одном официальном матче за «Зенит». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 200 тыс.