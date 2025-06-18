В «Крыльях Советов» подтвердили, что Константин Марадишвили находится на просмотре в клубе

Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, что полузащитник Константин Марадишвили находится на просмотре в команде. Ранее Sport24 сообщил, что футболист присоединился к «Крыльям Советов» на сборе.

«Константин на просмотре в «Крыльях Советов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

25-летний Константин Марадишвили был арендован «Пари Нижний Новгород» у московского «Локомотива» в декабре 2023 года. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл два матча. Результативными действиями футболист не отметился. Длительное время игрок восстанавливался после травмы колена.