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Митрофанов ответил на вопрос, может ли Украина повлиять на матч сборной России

Митрофанов ответил на вопрос, может ли Украина повлиять на матч сборной России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, может ли письмо от украинского консульства повлиять на проведение матча между сборными России и Чили. Митрофанов высказался о таких перспективах отрицательно.

«Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами», – цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее генеральный секретарь РФС рассказал о переговорах с Федерацией футбола Чили по поводу возможности встречи между сборными в России в ноябре этого года. Сборная Чили находится на 52-м месте в рейтинге ФИФА.

Другой осенний матч сборной России, со сборной Ирана, который был запланирован на 6 октября, на данный момент находится под угрозой срыва из-за событий на Ближнем Востоке.

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