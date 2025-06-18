Митрофанов ответил на вопрос, может ли Украина повлиять на матч сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, может ли письмо от украинского консульства повлиять на проведение матча между сборными России и Чили. Митрофанов высказался о таких перспективах отрицательно.

«Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами», – цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее генеральный секретарь РФС рассказал о переговорах с Федерацией футбола Чили по поводу возможности встречи между сборными в России в ноябре этого года. Сборная Чили находится на 52-м месте в рейтинге ФИФА.

Другой осенний матч сборной России, со сборной Ирана, который был запланирован на 6 октября, на данный момент находится под угрозой срыва из-за событий на Ближнем Востоке.