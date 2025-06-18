ЦСКА предложил контракт Фабио Каннаваро на два года — Скира

Московский ЦСКА предложил контракт итальянскому тренеру Фабио Каннаваро до 2027 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ведутся переговоры о назначении Фабио Каннаваро в ЦСКА в качестве нового тренера. Предложен контракт до 2027 года», — написал Скира.

Последним местом работы 51-летнего Фабио Каннаваро было хорватское «Динамо» Загреб. Ранее он возглавлял итальянские «Удинезе» и «Беневенто», сборную Китая, а также другие клубы.

9 июня 2025 года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Сербский специалист принял решение возглавить греческий АЕК.