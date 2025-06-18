Состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги Европы — 2025/2026

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В Доме европейского футбола в Ньоне прошла жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги Европы — 2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Лугано» (Швейцария) — «Пакш» (Венгрия)/ЧФР (Румыния);

«Сабах» (Азербайджан)/«Целе» (Словения) — АЕК (Кипр)/«Партизан» (Сербия);

«Левски» (Болгария)/«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Брага» (Португалия);

«Баник» (Чехия) — «Легия» Варшава (Польша)/«Актобе» (Казахстан);

«Андерлехт» (Бельгия) — «Спартак» Трнава (Словакия)/«Хэккен» (Швеция);

«Шериф» (Молдавия)/«Приштина» (Косово) — «Утрехт» (Нидерланды);

«Митьюлланн» (Дания) — «Хайберниан» (Шотландия);

«Бешикташ» (Турция) — «Шахтёр» (Украина)/«Ильвес» (Финляндия).

Сеяные команды выделены жирным. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 июля.