Бернарду Силва назначен новым капитаном «Манчестер Сити»

Португальский полузащитник Бернарду Силва стал новым капитаном «Манчестер Сити».

С 2023 по 2025 год капитаном команды был Кайл Уокер, который зимой перешёл в «Милан».

«Я очень сосредоточен на этом сезоне и на том, чтобы хорошо выступить за «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы много говорили всей командой о том, что произошло, и извлекли много очень важных уроков.

Надеюсь, мы никогда их не забудем, особенно в этом сезоне. Мы не забудем, что произошло в прошлом, и постараемся всё исправить», — приводит слова Силвы Daily Mail.

Силве 30 лет, он выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бернарду с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Сегодня, 18 июня, в 19:00 мск «Манчестер Сити» начнёт путь на клубном чемпионате мира в США, команда Хосепа Гвардиолы встретится с марокканским «Видадом».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.