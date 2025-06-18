Серхио Рамос забил головой с подачи углового в обоих матчах с «Интером» в своей карьере

Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос отметился голом в матче клубного чемпионата мира 2025 года с «Интером» (1:1). Таким образом, футболист забил в обеих встречах с миланским клубом в своей карьере. Об этом сообщает OptaJoe.

Примечательным является тот факт, что Рамос оба раза реализовал голевой момент головой после подачи угловых. В прошлый раз такой же мяч защитник забил в Лиге чемпионов УЕФА в 2020 году в составе мадридского «Реала». Тогда матч завершился победой «сливочных» со счётом 3:2.

«Интер» и «Монтеррей» занимают вторую и третью строчку в группе E после 1-го тура. Лидирует с тремя очками «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» занимает последнее место.