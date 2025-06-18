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Серхио Рамос забил головой с подачи углового в обоих матчах с «Интером» в своей карьере

Серхио Рамос забил головой с подачи углового в обоих матчах с «Интером» в своей карьере
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Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос отметился голом в матче клубного чемпионата мира 2025 года с «Интером» (1:1). Таким образом, футболист забил в обеих встречах с миланским клубом в своей карьере. Об этом сообщает OptaJoe.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

Примечательным является тот факт, что Рамос оба раза реализовал голевой момент головой после подачи угловых. В прошлый раз такой же мяч защитник забил в Лиге чемпионов УЕФА в 2020 году в составе мадридского «Реала». Тогда матч завершился победой «сливочных» со счётом 3:2.

«Интер» и «Монтеррей» занимают вторую и третью строчку в группе E после 1-го тура. Лидирует с тремя очками «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» занимает последнее место.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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