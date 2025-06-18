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Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Тренер «Ман Сити» Гвардиола рассказал, что впервые в карьере сам выбрал капитана команды

Тренер «Ман Сити» Гвардиола рассказал, что впервые в карьере сам выбрал капитана команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил выбор Бернарду Силвы новым капитаном команды.

«Впервые в своей карьере я сам выбрал капитана. Мне не понравилось то, что произошло в прошлом сезоне, и я решил, что в этом сезоне я сделаю выбор от лица команды. Иногда мне хочется быть боссом.

Бернарду был невероятен. Восемь лет, никаких травм. Всегда в плохие моменты он показывает себя. Он пример на поле. И когда ему нужно что-то сказать мне или игрокам, он делает это лучше всех в команде», — приводит The Times слова Гвардиолы.

Сегодня, 18 июня, в 19:00 мск «Манчестер Сити» начнёт путь на клубном чемпионате мира в США, команда Хосепа Гвардиолы встретится с марокканским «Видадом».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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