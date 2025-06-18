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ЦСКА не предлагал контракт Каннаваро. Назначение Челестини согласовано

ЦСКА не предлагал контракт Каннаваро. Назначение Челестини согласовано
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Московский ЦСКА не предлагал контракт Фабио Каннаваро, в клубе уже согласовано назначение Фабио Челестини на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что ЦСКА предложил Каннаваро двухлетний контракт.

Последним местом работы 51-летнего Фабио Каннаваро было хорватское «Динамо» Загреб. Ранее он возглавлял итальянские «Удинезе» и «Беневенто», сборную Китая, а также другие клубы.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» с 2023 по 2025 год. До этого он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Перед этим пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

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