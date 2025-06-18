Состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги конференций — 2025/2026

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В Ньоне прошла жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги конференций — 2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Путь чемпионов:

«Левадия» (Эстония) / РФШ (Латвия) — «Иберия» (Грузия) /«Мальме» (Швеция);

«Жальгирис» (Литва) / «Хамрун» (Мальта) — «Шелбурн» (Ирландия) / «Линфилд» (Северная Ирландия);

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Шкендия» (Северная Македония) — «Дрита» (Косово) / «Дифферданж» (Люксембург);

«Олимпия» (Словения) / «Кайрат» (Казахстан) — ФКСБ (ROU) / «Интер Эскальдес» (Андорра);

«Ноа» (Армения) / «Будучность» (Черногория) — КуПС (Финляндия) / «Милсами» (Молдавия);

«Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Минск (Беларусь) — «Эгнатия» (Албания) / «Брейдаблик» (Исландия).

Основной путь:

«Данди Юнайтед» (Шотландия) — УНА (Люксембург);

«Ларн» (Северная Ирландия) / «Ауда» (Латвия) — «Шериф» (Молдавия) / «Приштина» (Косово);

ДАК-1904 (Словакия) — «Урарту» (Армения) / «Неман» (Беларусь);

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Дангэннон» (Северная Ирландия);

«Силькеборг» (Дания) — «Акюрейри» (Исландия);

«Русенборг» (Норвегия) — «Банга» (Литва);

«Атлетик Эскальдес» (Андорра) / «Дюделанж» (Люксембург) — «Динамо Сити» (Албания);

«Аустрия» (Австрия) — «Спаэри» (Грузия);

«Балкани» (Косово) — «Флориана» (Мальта) / «Хеверфордвест» (Уэльс);

«Викинг» (Норвегия) — «Железничар» (Босния и Герцеговина) / «Копер» (Словения);

АЕК Афины (Греция) — «Левски» (Болгария) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль);

«Тре Фиори» (Сан-Марино) / «Пюник» (Армения) — «Дьер» (Венгрия);

«Рига» (Латвия) — «Расинг Юнион» (Люксембург) / «Дила» (Грузия);

«Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия);

«Биркиркара» (Мальта) / «Петрокуб» (Молдавия) — «Сабах» (Азербайджан) / «Целе» (Словения);

«Арарат-Армения» (Армения) — «Университатя» Клуж (Румыния);

«Вараждин» (Хорватия) — «Санта-Клара» (Португалия);

«Кауно Жальгирис» (Литва) / «Пенибонт» (Уэльс) — «Валюр» (Исландия) / «Флора» (Эстония);

«Пакш» (Венгрия) / ЧФР (Румыния) — «Марибор» (Словения);

«Влазния» (Албания) / «БФЦ Даугавпилс» (Латвия) — «Малишево» (Косово) / «Викингур» (Исландия);

«Хаммарбю» (Швеция) — «Шарлеруа» (Беларусь);

«Раднички» (Сербия) — «Сейняйоки» (Финляндия) / «Ки Клаксвик» (Фарерские острова);

«Нови Пазар» (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);

«Полесье» (Украина) — «Борац» (Босния и Герцеговина) / «Санта-Колома» (Андорра);

«Ла-Фиорита» (Сан-Марино) / «Вардар» (Северная Македония) — «Лозанна-Спорт» (Швейцария);

«Торсхавн» (Фарерские острова) — «Брондбю» (Дания);

«Александрия» (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) / «Партизан» (Сербия);

«Хибернианс» (Мальта) — «Спартак» Трнава (Словакия) / «Хэккен» (Швеция);

«Сент-Патрикс» (Ирландия) / «Хегельманн» (Литва) — «Нымме Калью» (Эстония) / «Партизани» (Албания);

АИК (Швеция) — «Мэгпайс» (Гибралтар) / «Пайде» (Эстония);

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Университатя Крайова» (Румыния);

«Арис» Лимасол (Кипр) — «Пушкаш-Академия» (Венгрия);

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) / «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Шахтёр» (Украина) / «Ильвес» (Финляндия) — «АЗ Алкмар» (Нидерданды) «Зиря» (Азербайджан) — «Хайдук» (Хорватия);

«Арда» (Болгария) — «Рунавик» (Фарерские острова) / ХИК (Финляндия);

«Легия» Варшава (Польша) / «Актобе» (Казахстан) — «Спарта» Прага (Чехия);

«Зимбру» (Молдавия) — «Астана» (Казахстан);

«Дечич» (Черногория) / «Силекс» (Северная Македония) — «Рапид» (Австрия);

«Торпедо» Жодино (Беларусь) / «Работнички» (Северная Македония) — «Маккаби» Хайфа (Израиль);

«Араз» (Азербайджан) — «Арис» Салоники (Греция);

«Омония» (Кипр) — «Торпедо» Кутаиси (Грузия) / «Ордабасы» (Казахстан);

«Черно Море» (Болгария) - «Истанбул Башакшехир» (Турция);

«Сутьеска» (Черногория) / «Динамо» Брест (Беларусь) — «Бейтар» Иерусалим (Израиль).

Сеяные команды выделены жирным. Участие ДАК 1904 и «Дьера» зависит от итогов текущих дисциплинарных разбирательств. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 июля.