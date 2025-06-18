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Гвардиола: Грилиш — исключительный футболист, ему нужно вернуть игровое время

Гвардиола: Грилиш — исключительный футболист, ему нужно вернуть игровое время
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы высказался о будущем футболиста команды Джека Грилиша.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов к продаже Грилиша за £ 50 млн. Англичанин не вошёл в состав команды на клубный чемпионат мира в США.

«Джек — исключительный футболист, и он должен играть. За последние два сезона он играл не так много, и ему нужно вернуть игровое время. У него был стресс от матчей каждые три дня, ему нужно снова проявить все свои качества», — приводит слова Гвардиолы Footmercato.

Контракт 29-летнего Грилиша с «Манчестер Сити» действует ещё два года, его зарплата составляет около £ 300 тыс. в неделю. Клуб приобрёл его за рекордные £ 100 млн у «Астон Виллы».

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