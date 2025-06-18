Дом экс-футболиста «ПСЖ» Лейвина Курзава во Франции пытались ограбить

17-летнего подростка задержали при попытке ограбления дома бывшего защитника «ПСЖ», а ныне футболиста «Боавишты» Лейвина Курзава. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По информации источника, в ночь с воскресенья на понедельник в доме футболиста в Сен-Клу (пригород Парижа) сработала сигнализация. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек в чёрной одежде и масках. Отмечается, что Курзава дома в этот момент не было, он получил уведомление и сразу вызвал полицию.

Полицейские обнаружили на месте двух подозреваемых. Одного из них — 17-летнего подростка — задержали прямо в саду. Второй сумел скрыться, сбежав в сторону близлежащего леса. Задержанный подросток признался, что его «наняли через соцсети». Молодого человека допросили и направили его дело в суд по делам несовершеннолетних.