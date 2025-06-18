Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Видад: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 18 июня 2025

«Манчестер Сити» — «Видад»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 июня, пройдёт матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и марокканский клуб «Видад». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. Команды объявили стартовые составы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вратарь, капитан), Аке, Рейс, Льюис, Рейндерс, Доку, Савио, Шерки, Фоден, О'Райли, Мармуш.

«Видад»: Бенабид (вратарь), Муфид, Бутюиль, Муфи, Майерс, Гильерме Феррейра, Эль-Мубарик, Земрауи, Лорч, Амрабат (капитан), Майлула.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
Тренер «Ман Сити» Гвардиола рассказал, что впервые в карьере сам выбрал капитана команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android