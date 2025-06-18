«Манчестер Сити» — «Видад»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, 18 июня, пройдёт матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и марокканский клуб «Видад». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. Команды объявили стартовые составы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вратарь, капитан), Аке, Рейс, Льюис, Рейндерс, Доку, Савио, Шерки, Фоден, О'Райли, Мармуш.

«Видад»: Бенабид (вратарь), Муфид, Бутюиль, Муфи, Майерс, Гильерме Феррейра, Эль-Мубарик, Земрауи, Лорч, Амрабат (капитан), Майлула.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.