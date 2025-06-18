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Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и прошли медосмотр
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Футболисты петербургского «Зенита» вышли из отпуска и прошли медосмотр, сообщается в телеграм-канале клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«18 июня основной состав сине-бело-голубых начал подготовку к новому сезону. В среду первая группа игроков отправилась в клинику для прохождения традиционного медосмотра.

Денис Адамов, Евгений Латышонок, Михаил Кержаков, Давид Бязров, Сергей Волков, Дмитрий Васильев, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов и Александр Соболев встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами, а также прошли серию тестов на беговой дорожке», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Отмечается, что сегодня вечером, 18 июня, футболисты «Зенита» соберутся на базе в Удельном парке, где состоится первое занятие в рамках летних тренировочных сборов. Вторая группа игроков пройдёт медицинский осмотр завтра, 19 июня.

В минувшем сезоне МИР РПЛ «Зенит» занял второе место в таблице, уступив «Краснодару».

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