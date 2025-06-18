Портал Opta определил, у какой команды самый сложный старт сезона в АПЛ

Аналитики Opta представили рейтинг самых сложных и простых стартов команд английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. Согласно анализу первых пяти туров, хуже всех стартовый календарь сложился у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а у «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» – напротив.

Фото: Opta

Подопечные Рубена Аморима в 1-м туре сыграют дома с «Арсеналом». Второй матч в сезоне «МЮ» проведёт с «Манчестер Сити» на выезде. Далее последуют игры с «Челси», «Фулхэмом» и «Бёрнли». Средний рейтинг соперников — 94,6. «Арсенал» после выезда к «Ман Юнайтед» сыграет с «Лидсом», «Ливерпулем», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Средний рейтинг оппонентов — 94.

«Вилла» в первых пяти турах сразится с «Ньюкаслом», «Брентфордом», «Кристал Пэлас», «Эвертоном» и «Сандерлендом». «Кристал Пэлас» начнёт с выезда к «Челси», после чего сыграет с «Ноттингемом», «Астон Виллой», «Сандерлендом» и «Вест Хэмом».

1-й тур начнётся 15 августа 2025 года, а заключительный, 38-й тур состоится 24 мая 2026-го.