«Реал» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.