Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

«Реал» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
Материалы по теме
«Реал» против Симоне Индзаги и беспощадный «Манчестер Сити»: экспресс на КЧМ-2025
«Реал» против Симоне Индзаги и беспощадный «Манчестер Сити»: экспресс на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android