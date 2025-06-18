Индзаги отреагировал на слухи, что договорился с «Аль-Хилялем» до финала ЛЧ с «Интером»

Бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о своём уходе из миланского клуба и назначении в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство «Интера» было в гневе, узнав, что Индзаги договорился о переходе в «Аль-Хиляль» до финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (0:5), который прошёл 31 мая в Мюнхене.

«Если это цена, которую мне нужно заплатить за четыре года в «Интере», я с радостью её заплачу, но это ничто по сравнению с тем хорошим, что я получил от болельщиков, руководства, игроков и клуба.

Я знаю, что буду скучать даже по самым несправедливым обвинениям, которые были выдвинуты за последние четыре года. Но я был очень счастлив, я отдал всё, что мог, и я тесно сотрудничал с клубом и руководством. Думаю, что они тоже были убеждены, что правильным решением было бы расстаться со мной во благо клуба, но с большой болью для всех.

Я принял новый вызов и вышел из зоны комфорта после нескольких лет в «Интере». Хочу изменить свой образ мышления, свой стиль игры и попробовать что-то новое. Не было другой команды, которую я хотел бы тренировать. Поэтому я выбрал «Аль-Хиляль», — приводит слова Индзаги RMC Sport.

Симоне Индзаги стал главным тренером «Аль-Хиляля» 5 июня 2025 года. Итальянский специалист возглавлял «Интер» с лета 2021 года.