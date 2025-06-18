«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

Начался матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе H также играют «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.