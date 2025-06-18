Экс-игрок «Барселоны» Деулофеу: не знаю, смогу ли я снова играть

Бывший нападающий «Удинезе» и «Барселоны» Жерар Деулофеу рассказал, как идёт процесс его восстановления после травм. Из-за этого игроку ранее пришлось расторгнуть контракт с итальянской командой.

«Я не мог играть более двух с половиной лет. У меня была серьёзная травма колена, но она осложнилась инфекцией в хряще. Я тренируюсь и готовлюсь к возвращению, однако не могу определить сроки. У меня не та травма, после которой восстанавливаются в течение шести, семи или восьми месяцев. Это очень тяжело, потому что иногда я делаю успехи, но бывают и неудачи, и никогда не знаешь, получится ли у меня. Однако я безумец, я не собираюсь сдаваться и буду стараться сделать всё, чтобы снова играть.

Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы завершить карьеру? В такой период у тебя полно времени, и я много думал об этом. Для меня ясно одно: я хочу продолжать быть связанным с миром футбола, потому что это моя жизнь. Не знаю, смогу ли я снова играть, но мне ясно, что футбол — это моя жизнь. Это сложная ситуация, ведь то, что я переживаю, больше похоже на инвалидность, чем на травму», — сказал Деулофеу в интервью для Sport.es.