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«Челси» сделает «Боруссии» новое предложение по трансферу Байно-Гиттенса — Романо

«Челси» сделает «Боруссии» новое предложение по трансферу Байно-Гиттенса — Романо
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«Челси» и «Боруссия» Дортмунд продолжают переговоры по трансферу 20-летнего крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист уведомил «Боруссию», что хочет перейти в лондонский клуб. Команды продолжают контактировать по поводу сделки, ожидается новое предложение.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» отклонила третье предложение «Челси» по трансферу Байно-Гиттенса в размере € 55 млн, так как немецкий клуб оценивает английского футболиста дороже.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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